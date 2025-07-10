Основной механизм старения человека подвергли сомнению

Американские ученые из Университета Дьюка обнаружили, что в организме лемуров с возрастом не усиливается окислительный стресс — процесс, который долгое время считался ключевым фактором старения у приматов. Это ставит под сомнение устоявшиеся представления о причинах возрастного изнашивания организма у людей. Результаты исследования опубликованы в Journal of Comparative Physiology B (JCPB).

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Команда биологов изучала два вида животных — кольцехвостых лемуров и сифаков, которые по биологическим характеристикам близки к первым. Эти виды различаются продолжительностью жизни и ритмом биологических процессов. Несмотря на эти различия, ни у тех, ни у других не было выявлено возрастных изменений в уровнях окислительного стресса или воспаления. Более того, у некоторых особей с возрастом наблюдалось снижение уровня воспалительных маркеров.

По словам исследователей, полученные данные подтверждают: феномен так называемого «воспалительного старения», характерного для человека, не является универсальным для всех приматов. Известно, что у людей окислительный стресс связан с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, микроинсульта, диабета, рака и остеоартрита.

Исследование проводилось в Центре лемуров Дьюка, где отбор образцов осуществляется без вреда для животных. Биологи выбрали мочу как наиболее информативный и щадящий биоматериал для оценки окислительного стресса.

Следующим этапом, как отмечают ученые, станет изучение лемуров в дикой природе. Исследователи планируют выяснить, как естественная среда и содержание в неволе могут существенно влиять на темпы старения. Это позволит понять, какую роль в воспалительных изменениях играют внутренние и внешние факторы.