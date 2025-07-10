В последние годы зависимость от видеоигр у подростков — так называемое расстройство интернет-игр (IGD) — становится все более распространённой проблемой. Новое исследование из Университета Маккуори (Австралия), опубликованное в Journal of Medical Internet Research, выявило ключевой фактор, который усиливает негативные последствия IGD.

По данным Всемирной организации здравоохранения, IGD — это устойчивая модель игрового поведения, которая начинает доминировать над другими аспектами жизни, вызывая стресс, социальные проблемы и конфликты в семье. Подростки с этим расстройством часто изолируются, пренебрегают учебой и страдают от трудностей с самоконтролем.

Новое исследование под руководством клинического нейропсихолога Майкла Мошеля показало, что плохой сон может быть ключевым звеном между игроманией и нарушением так называемых исполнительных функций мозга — способностей управлять вниманием, эмоциями и поведением.

«Наше исследование показывает, что качество сна является ключевым фактором в связи между игровыми проблемами и дисфункцией исполнительной власти у подростков», — говорит Мошель.

Исследование рассматривало две возможные модели взаимосвязей:

первая, это чрезмерные игры → ухудшение сна → ухудшение исполнительных функций. вторая, обратная, уже имеющиеся проблемы с саморегуляцией → плохой сон → зависимость от игр.

В обоих случаях именно плохой сон выступал посредником. Однако при хорошем качестве сна связь между игроманией и нарушениями мозговых функций исчезала.

Исполнительное функционирование — это способность человека концентрироваться, контролировать импульсы, сохранять информацию в рабочей памяти, гибко переключаться между задачами и принимать решения. В подростковом возрасте эти навыки особенно важны, поскольку именно тогда активно развивается префронтальная кора головного мозга, отвечающая за саморегуляцию и поведение. Нарушения в этой системе могут повлиять на успеваемость, общение, устойчивость к стрессу и даже на будущий уровень образования и дохода.

Исследования показывают, что подростки с игровой зависимостью чаще демонстрируют когнитивно-аффективный дисбаланс — это означает, что их эмоциональные реакции и мышление находятся в несогласованности. У них фиксируются изменения в областях мозга, которые связаны с формированием личности, социальной идентичности и навыков взаимодействия с другими людьми.

У геймеров проблемы со сном

Проблемное увлечение играми негативно сказывается на сне. Подростки, проводящие за играми более шести часов в день, показывают худшие показатели сна — у них ниже его качество, чаще встречается бессонница, повышенная дневная сонливость и недостаточная продолжительность сна. Напротив, те, кто ограничивает время в играх одним-двумя часами в день, демонстрируют наилучшее качество сна. Ранее исследования уже выявили связь между чрезмерным экранным временем и нарушениями сна у детей.

Согласно гипотезе «вытеснения», время, проведенное перед экранами, сокращает количество часов, доступных для восстановления, сна и других полезных видов деятельности, таких как физическая активность или живое общение.

Что предпринять?

Авторы исследования рекомендуют при диагностике IGD у подростков обязательно оценивать качество их сна. А в лечении — использовать когнитивно-поведенческую терапию бессонницы, гигиену сна и техники релаксации.

Также полезны программы, обучающие подростков правильному режиму сна: избегать экранов за час до сна, соблюдать постоянное время отхода ко сну и пробуждения, заниматься физической активностью и минимизировать воздействие синего света вечером. Все это может не только улучшить сон, но и снизить риск развития игровой зависимости и связанных с ней нарушений в работе мозга.