Разработан экспресс-тест для выявления вируса Цзинмэнь

Он передаётся через клещей, уточнили в пресс-службе ведомства.

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«Специалисты центра «Вектор» уже зафиксировали случаи вируса в клещах как в азиатской, так и в европейской частях России», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Там добавили, что тест позволяет анализировать как самих насекомых, так и образцы крови пациентов. Также он способен выявлять даже минимальные концентрации вируса в образцах, что обеспечивает раннюю диагностику.

Отмечается, что «центр «Вектор» готов производить до 10 тысяч тестов в год, чтобы обеспечить надёжный мониторинг». Вирус Цзинмэнь впервые был обнаружен в 2013 году на территории Китая.