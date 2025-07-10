Разработан экспресс-тест для выявления вируса Цзинмэнь

В Роспотребнадзоре сообщили о разработке экспресс-теста для выявления вируса Цзинмэнь
Он передаётся через клещей, уточнили в пресс-службе ведомства.
«Специалисты центра «Вектор» уже зафиксировали случаи вируса в клещах как в азиатской, так и в европейской частях России», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.
Там добавили, что тест позволяет анализировать как самих насекомых, так и образцы крови пациентов. Также он способен выявлять даже минимальные концентрации вируса в образцах, что обеспечивает раннюю диагностику.
Отмечается, что «центр «Вектор» готов производить до 10 тысяч тестов в год, чтобы обеспечить надёжный мониторинг». Вирус Цзинмэнь впервые был обнаружен в 2013 году на территории Китая.