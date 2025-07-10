Люди с деменцией стали жить дольше обычного

Зафиксировано увеличение продолжительности жизни при развитии деменции. Такие данные приводят ученые университета Ватерлоо. Они изучили информацию о более чем 1,2 миллиона человек старше 60 лет за период с 2000 по 2018 годы.

В исследовании поучаствовали жители нескольких стран стран — Канада, Великобритания, Южная Корея, Гонконг, Финляндия, Германия и Новая Зеландия.

Наибольшее снижение риска смерти после постановки диагноза деменции зафиксировано в Канаде, Великобритании, Южной Корее и Финляндии. В этих странах разработаны и эффективно применяют национальные стратегии по борьбе с деменцией. У пациентов там улучшилась не только ранняя диагностика, но и доступ к лекарствам и индивидуальным программам ухода. Врачи используют антидементные препараты и программы когнитивной поддержки, уделяют больше внимания пациентам на дому.

Ученые сделали вывод, что улучшение выживаемости на фоне деменции в пяти из восьми стран — сигнал, который показывает реальные результаты усилий по профилактике и сопровождению таких пациентов, сообщает журнал Communications Medicine.

Ранее врач рассказал, чем деменция отличается от забывчивости. Любой человек может забыть, куда положил ключи или как зовут актера в фильме, но при деменции утрачивается умение пользоваться бытовыми приборами, способность узнавать близких людей и ориентироваться в знакомых местах. Это сопровождается потерей основных когнитивных функций.