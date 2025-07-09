Обнаружены факторы, которые усиливают эффект «Оземпика»

Продолжительность лечения, отсутствие диабета и даже мышечная масса — все это влияет на эффективность популярных препаратов для снижения веса. Исследование, опубликованное в журнале Diabetes, Obesity and Metabolism, показало, что наибольший эффект от глюкагоноподобных агонистов рецепторов (GLP-1RA), таких как семаглутид (торговые названия Ozempic и Wegovy), наблюдается у людей с определенными физиологическими особенностями.

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Ученые проанализировали данные 679 человек с избыточным весом и ожирением, которые начали принимать GLP-1RA в период с ноября 2022 по октябрь 2024 года. Лучшая динамика наблюдалась у тех, кто лечился дольше, использовал именно семаглутид, не страдал диабетом и имел высокий процент жировой массы.

Кроме того, успешному снижению веса способствовали высокий метаболизм, развитая скелетная мускулатура (включая мышцы живота и конечностей), а также повышенный уровень креатинина — биомаркера, связанного с мышечной массой.

Авторы подчеркивают, что результаты помогут точнее подбирать стратегию лечения для каждого пациента. «Мы приближаемся к индивидуализированной терапии ожирения — с учетом того, как устроено тело конкретного человека», — отметил Линон Цзи из Народной больницы Пекинского университета.

Ранее ученые выявили пользу «Оземпика» не только в снижении сахара и веса, но и в защите мозга. Как показало исследование, прием препаратов класса GLP-1, к которым относится семаглутид, заметно снижает риск деменции.