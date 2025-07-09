«Безвредный» для мозга вирус связали с болезнью Паркинсона

Вирус папилломы человека (ВПЧ), который когда-то считался безвредным, может быть провокатором болезни Паркинсона. К такому выводу пришли ученые из Северо-Западного медицинского центра в Чикаго. Результаты исследования опубликованы в журнале JCI Insight.

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Ученые объяснили, что большинство случаев болезни Паркинсона не связаны с генетикой. Она развивается из-за снижения количества нервных клеток, которые вырабатывают специальное вещество — дофамин. Вследствие этого возникают нарушения походки, дрожание рук и ног.

Чтобы выяснить, что может вызывать гибель дофаминовых нейронов, ученые провели вскрытие мозга 10 человек с болезнью Паркинсона и 14 здоровых людей. В пяти из десяти образцов тканей людей с этим заболеванием исследователи обнаружили ВПЧ.

«Вирус папилломы человека — это распространенная бессимптомная инфекция, которая, как ранее считалось, редко поражает мозг», — рассказал доктор Игорь Коральник, ведущий исследователь и заведующий отделением нейроинфекционных заболеваний и глобальной неврологии в Северо-Западном медицинском центре в Чикаго.

Вирус также присутствовал в спинномозговой жидкости пациентов с болезнью Паркинсона, но не был обнаружен в контрольной группе. Кроме того, ученые выяснили, что при наличии ВПЧ в мозге возникало больше повреждений.

Затем исследователи проанализировали образцы крови более тысячи живых людей и обнаружили, что только у 1 % пациентов с болезнью Паркинсона в образцах крови присутствовал ВПЧ. По словам ученых, это означало, что вирус папилломы человека не поражает людей с этим нейродегенеративным заболеванием избирательно.

Однако у заразившихся ВПЧ наблюдались специфические реакции иммунной системы. Особенно яркими они были у носителей мутации в гене LRRK2.

Ученые предполагают, что ген LRRK2 может выступать «связующим звеном» между болезнью Паркинсона и повреждением мозга при наличии ВПЧ. По словам исследователей, дальнейшее изучение работы этого гена позволит выявить людей из «группы риска».