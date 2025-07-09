Эмбриональные ткани птиц применят для заживления ран

Ученые Северо-Кавказского федерального университета предложили использовать пептиды из эмбриональных тканей птиц для создания ранозаживляющих средств. Итогом разработки станет линейка мазей и гелей, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Ученые обнаружили, что в эмбриональных тканях птиц содержатся белки, включающие биоактивные пептиды, способные стимулировать естественные процессы регенерации - они одновременно подавляют воспаление, борются с инфекциями и стимулируют рост клеток. <...> Ключевым преимуществом средства, которое планируется получить в итоге, должны стать высокая эффективность при лечении труднозаживающих ран", - сообщили в пресс-службе.

Возглавляет работу над проектом ведущий научный сотрудник межкафедральной научно-образовательной лаборатории экспериментальной иммуноморфологии, иммунопатологии и иммунобиотехнологии медико-биологического факультета СКФУ Марина Сизоненко. Она отмечает, что риск иммунной реакции при использовании полученных пептидов крайне низок. Разработанная технология позволяет получать настолько малые фрагменты, что иммунная система их не распознает.

"Эмбриональные ткани птиц - уникальный источник биоактивных компонентов. Они обладают максимальной биохимической полноценностью и естественной стерильностью. В них содержится высокая концентрация функционально активных белков и пептидов, которая превосходит их в обычном яйце и минимум волокнистых структур, и токсинов, в отличие от взрослых организмов. Это делает их безопасными для использования - исключен риск передачи инфекций", - цитирует Сизоненко пресс-служба.

Все полученные субстанции проходят обязательные тесты на безопасность. Использование яиц в работе значительно удешевляет получение пептидов по сравнению с синтетическими аналогами. Главная инновация проекта - создание универсальной технологической платформы для работы с комплексными биологическими субстанциями. После клинических испытаний планируется создание линейки ранозаживляющих средств, таких как гели, мази и жидкие пластыри.