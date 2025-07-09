Открыто соединение против вируса, вызывающего рак кожи

Ученые обнаружили химическое соединение NSC51349, способное блокировать размножение кожных типов вируса папилломы человека (ВПЧ), связанных с онкологией. В отличие от вакцин, оно может помочь даже людям с ослабленным иммунитетом.

Вирусы папилломы человека (ВПЧ) представляют серьезную угрозу для здоровья: от безобидных бородавок до онкологических заболеваний. Хотя существующие вакцины защищают от наиболее опасных типов (16 и 18), они бессильны против кожных разновидностей вируса. Однако новое исследование предлагает потенциальное решение этой проблемы.

Ученые протестировали 1500 химических соединений и обнаружили, что NSC51349 эффективно подавляет ВПЧ 5-го типа, связанный с раком кожи. Это вещество блокирует репликацию вируса, не повреждает здоровые клетки (в отличие от других исследуемых молекул), действует и на другие кожные типы ВПЧ (8 и 38).

До сих пор не было безопасных препаратов против кожных типов ВПЧ. Помощь иммунодефицитным пациентам. В отличие от вакцин, NSC51349 не зависит от иммунного ответа. Потенциально может работать против нескольких онкогенных типов.

Исследователи планируют оптимизировать концентрацию вещества для терапии, провести испытания на животных, разработать препарат для клинического применения. Исследование выложили в Journal of Virology.

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