Как элемент из иммунитета альпаки может спасти человечество

Австралийские ученые обнаружили уникальные нанотела DS90, способные нейтрализовать смертельно опасные вирусы Нипах и Хендра. Эти микроскопические антитела, выделенные из клеток альпаки, блокируют проникновение патогенов в клетки человека.

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Австралийские ученые из Университета Квинсленда совершили революционное открытие в борьбе с двумя опаснейшими вирусами — Нипах и Хендра, от которых до сих пор не существует одобренных вакцин или терапий. Результаты исследования, опубликованные в Nature Structural & Molecular Biology, предлагают принципиально новый подход к лечению этих инфекций.

Выделены из иммунных клеток альпаки по кличке Педро. В 10 раз меньше обычных антител, что позволяет им проникать в скрытые участки вируса. Блокируют механизм проникновения вирусов в клетки. Устойчивы к высоким температурам и проще в производстве, чем традиционные антитела.

Так, вирус Хендра (переносчики — летучие лисицы, заражает через лошадей) и Нипах (передается от летучих мышей) вызывают смертельные вспышки с летальностью до 70%. DS90 в комбинации с ранее разработанными антителами m102.4 могут предотвратить мутации вирусов, снижая риск появления новых штаммов.

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