В Китае создали систему для неинвазивного мониторинга натрия в крови

Исследовательская группа из Тяньцзиньского университета представила новую систему, которая позволяет неинвазивно контролировать уровень натрия в крови в реальном времени. Технология может применяться для мониторинга обезвоживания, заболеваний почек и нейроэндокринных нарушений. Об этом сообщает China Daily, партнер TV BRICS.

Отмечается, что в основе технологии – терагерцовое излучение, которое находится между микроволнами и инфракрасным светом. Оно потребляет мало энергии, почти не повреждает ткани и хорошо реагирует на изменения на молекулярном уровне. Однако раньше его сложно было применять в медицине, потому что оно сильно поглощается водой и плохо проходит сквозь ткани организма.

Исследователи предложили решение – терагерцово-оптоакустическую систему, которая излучает волны на частотах, резонирующих с ионами натрия, но исключает сигналы от воды. Это позволяет избирательно возбуждать колебания натрия и преобразовывать их в ультразвуковые сигналы, которые затем фиксируются преобразователями.

Такой подход обеспечивает лучшее проникновение через ткани, включая мышцы и кости, и позволяет точно отслеживать уровень натрия. Подчеркивается, что система может быть адаптирована для анализа и других ионов – калия, кальция, а также биомолекул, включая сахара, белки и ферменты. Это расширяет ее потенциальное применение в клинической практике.