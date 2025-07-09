Ученые обнаружили, что «пробуждает» гены молодости

В ходе нового исследования специалисты из Японии под руководством Акихито Исигами узнали, что витамин С запускает процесс, который возвращает молодость клеткам кожи. Он действует при этом не поверхностно, а на генетическом уровне.

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Оказывается, витамин С активирует процесс деметилирования ДНК. В результате удаляются "метки", блокирующие работу определённых генов. Это приводит к "пробуждению" генов, отвечающих за обновление клеток кожи.

Учёные в лабораторных условиях добавляли к образцам кожи микродозы витамина С (0,1 и 1,0 мМ). Спустя неделю эпидермис стал заметно толще, а к 14-му дню существенно увеличилось количество активно делящихся клеток.

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Также эксперты выявили активацию 12 конкретных генов, которые стимулируют размножение основных клеток эпидермиса.

Главная же сложность заключается в доставке витамина С к слоям эпидермиса. Дело в том, что обычные пищевые добавки и кремы не дают нужной концентрации в этих тканях. Решением этой проблемы могут стать особые системы точечной доставки.

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