Ученых встревожил резкий рост случаев рака ЖКТ у молодых людей

Международная группа ученых зафиксировала тревожную тенденцию: стремительный рост числа случаев рака желудочно-кишечного тракта, особенно колоректального рака, у людей моложе 50 лет по всему миру.

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В то время как общая заболеваемость колоректальным раком снизилась в период с 1985 по 2018 год, среди молодых людей она, наоборот, увеличилась. С 2000 по 2017 год количество новых случаев рака кишечника у людей до 50 лет выросло почти на 50 процентов. У тех, кто родился в 1990 году, риск заболеть им в два-четыре раза выше, чем у поколения 1950-х годов.

Особенно быстро заболеваемость растет в развитых странах. Рак толстой и прямой кишки уже стал одной из основных причин смертности от онкологии среди молодых людей в США.

Исследователи отмечают, что у молодых пациентов болезнь часто диагностируется на поздних стадиях, и им нередко назначают агрессивное лечение, которое не всегда эффективно. Среди факторов риска называют ожирение, малоподвижный образ жизни, курение, злоупотребление алкоголем и вредной пищей. Ученые подчеркивают необходимость дальнейших исследований для разработки новых методов скрининга и лечения этого заболевания. Исследование опубликовано в журнале BJS.

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