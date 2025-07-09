У людей с деменцией стало больше шансов на долгую жизнь

Выживаемость пациентов с деменцией улучшилась за последние два десятилетия, выяснили ученые под руководством Хао Ло из Университета Ватерлоо. Исследование охватило данные более 1,2 миллиона человек старше 60 лет из восьми стран и регионов мира. С 2000 по 2018 год риск летального исхода после постановки диагноза деменции снизился в пяти из восьми регионов. Работа опубликована в журнале Communications Medicine (ComMedicine).

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«Деменция — это глобальный вызов для общественного здравоохранения, и понимание того, как меняется выживаемость таких пациентов с течением времени, важно для оценки нагрузки на системы здравоохранения и социальной помощи», — отметила доктор Ло.

Улучшения, по ее словам, связаны с прогрессом в диагностике, профилактике и индивидуализированном уходе, а также с применением новых медикаментозных и психологических подходов.

Так, в провинции Онтарио, Великобритании, Южной Корее и Тайване вероятность дожить дольше после постановки диагноза деменции сегодня выше, чем в начале 2000-х годов. Исключением стала Новая Зеландия — там с 2014 по 2018 год наблюдался рост смертности после госпитализации. Исследователи связывают это с тем, что страна передала диагностику и ведение деменции первичному звену медицины, и пациенты чаще попадали в больницы уже на более поздних стадиях болезни.

В Германии и Финляндии данные оказались противоречивыми, однако в целом улучшение выживаемости затронуло 84% всех участников исследования. Во всех этих странах уже действуют или находятся в разработке национальные стратегии по борьбе с деменцией.

«Информация о продолжительности жизни после диагноза важна для самих пациентов и их близких», — подчеркнула Хао Ло. — «Она помогает принимать осознанные решения об уходе, планировать лечение и корректно оценивать масштабы проблемы для системы здравоохранения».

Следующим этапом исследователи планируют изучить, как сопутствующие заболевания влияют на продолжительность жизни людей с деменцией. Эти данные помогут сделать оценки еще более точными и предложить более эффективные меры поддержки.