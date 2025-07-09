Названа главная причина развития рака желудка

До 15,6 миллиона человек, родившихся с 2008 по 2017 год, могут столкнуться с раком желудка в течение жизни. В подавляющем большинстве случаев причиной заболевания станет заражение бактерией Helicobacter pylori. Это показало исследование, опубликованное в журнале Nature Medicine.

H. pylori — один из самых распространенных патогенов в мире. Он обитает в желудке и вызывает хроническое воспаление слизистой оболочки, которое нередко приводит к онкологическим изменениям. Ученые подчеркивают: именно эта бактерия сегодня является главным фактором риска развития рака желудка.

Заболевание по-прежнему входит в пятерку самых смертоносных онкологических диагнозов, а число случаев может резко возрасти в ближайшие десятилетия, особенно в странах Азии и Африки. Только в Индии и Китае, по прогнозам, будет зафиксировано около 6,5 миллиона будущих диагнозов.

Исследователи смоделировали сценарий с массовым выявлением и лечением H. pylori и пришли к выводу: такая профилактическая стратегия способна предотвратить до 75% случаев рака желудка.

Авторы подчеркивают, что реальный масштаб проблемы может быть занижен из-за нехватки онкорегистров в странах с низким уровнем ресурсов. Они призывают к инвестициям в программы по диагностике и устранению Helicobacter pylori как в ключевой шаг по снижению мировой онкологической нагрузки.