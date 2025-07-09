Российские ученые создадут магнитный зонд для удаления почечных камней
В пресс-службе Московского авиационного института (МАИ) сообщили, что студенты вуза разрабатывают инновационный метод борьбы с мочекаменной болезнью. Их проект предполагает использование магнитного зонда для извлечения мелких камней, которые невозможно удалить существующими способами.
Устройство работает по принципу магнитного захвата. Специальный полимерный состав, удерживаемый магнитными силами, «приклеивает» камни размером менее 2 мм. Затем зонд извлекают через эндоскоп, повторяя процедуру при необходимости.
Проблема мелких почечных камней актуальна — они остаются после дробления и часто становятся причиной рецидивов. Современные методы неэффективны для образований в нижней части почечной лоханки.
Разработка МАИ отличается от зарубежных аналогов. В США и Австрии экспериментируют с магнитными гидрогелями, но такой подход создает дополнительную нагрузку на почки. Российская технология использует точечное воздействие.
Ученые уже провели первые испытания на кристаллах оксалата кальция — самом распространенном виде почечных камней. Сейчас идет доработка системы и проверка безопасности материалов. После этого планируется начать доклинические исследования.