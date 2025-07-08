Ученые впервые смогли нейтрализовать два смертельно опасных вируса

Группа ученых под руководством профессора Даниэля Уоттерсона и доктора Ариэля Айзака из Университета Квинсленда совершила прорыв в борьбе со смертельными вирусами Нипах и Хендра, для которых на данный момент нет одобренных вакцин или лечения. Работа опубликована в журнале Nature Structural & Molecular Biology.

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Вирус Хендра, впервые обнаруженный в Брисбене в 1994 году, заражает людей через лошадей, в то время как вирус Нипах ежегодно вызывает вспышки в Бангладеш и других странах Азии, где его носителями являются летучие мыши.

Ученые открыли нанотела, эффективно борющиеся с этими вирусами. Эти нанотела, названные DS90, были выделены из клеток иммунной системы альпаки по имени Педро. Они блокируют способность вирусов проникать в клетки.

«Нанотела в десять раз меньше антител, и благодаря своему размеру они могут проникать в труднодоступные участки вируса, чтобы блокировать инфекцию, — пояснил доктор Айзас. — Кроме того, нанотела легче производить и они более стабильны при высоких температурах, чем традиционные антитела, поэтому мы очень надеемся на будущее нашей разработки».

В лаборатории DS90 прошли испытания. Ученые подтвердили, что они эффективно связываются с вирусами и блокируют их проникновение в клетки.

Следующим шагом будет создание терапевтического препарата, готового к использованию в случае вспышки вирусов Нипах или Хендра. Комбинированное применение DS90 с антителами m102.4, разработанным в Университете Квинсленда, показало, что такая смесь может предотвратить мутации вируса Нипах, что поможет избежать появления новых, смертельных вариантов.