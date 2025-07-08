Выяснено, почему поздний ужин может грозить диабетом

Поздний ужин может ухудшать способность организма перерабатывать глюкозу и повышать риск развития метаболических заболеваний. К такому выводу пришли ученые из Немецкого института питания человека. Результаты исследования опубликованы в журнале eBioMedicine.

В исследовании приняли участие 92 человека — однояйцевые и разнояйцевые близнецы. На первом этапе ученые собрали данные о состоянии здоровья испытуемых. В течение последующих пяти дней участники вели подробные дневники питания, фиксируя точное время каждого приема пищи, а также прошли метаболическое тестирование, включая тест на толерантность к глюкозе.

Ключевым оказался анализ времени приема пищи относительно так называемой «середины сна» — временной «точки» между засыпанием и пробуждением. Оказалось, что чем позже участники ели относительно этой биологической отметки, тем хуже их организм справлялся с переработкой глюкозы.

Даже после учета других факторов — возраста, пола, массы тела, характера питания, физической активности и хронотипа — поздние приемы пищи оставались статистически значимо связаны с нарушениями обмена веществ. Исследователи объясняют это несоответствием между временем еды и внутренними биологическими часами, регулирующими метаболизм.

Авторы подчеркивают: поздний ужин — это не просто вредная привычка, а потенциальный фактор риска. Перенос приема пищи на более раннее время может стать важной мерой профилактики нарушений обмена глюкозы и диабета второго типа.