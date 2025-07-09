В каких случаях болезнь Паркинсона приводит к деменции

Ученые из Женевского университета и университетских больниц Женевы заявили, что сторона тела, с которой начинается болезнь Паркинсона, тесно связана с дальнейшими симптомами заболевания.

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Так, если первые проявления возникают на правой стороне тела, у пациентов чаще наблюдается ухудшение когнитивных функций и повышенный риск развития деменции.

Если болезнь начинается с левой стороны, пациенты чаще сталкиваются с тревожностью, депрессией и трудностями в распознавании эмоций.

Исследователи подчеркивают, что немоторные проявления болезни Паркинсона могут серьезно снижать качество жизни. Поэтому важно определить, какое полушарие мозга затронуто, чтобы своевременно направить пациента к соответствующему специалисту, передает Innovanews.

Ранее ученые выяснили, что у людей с вирусом простого герпеса 1-го типа (ВПГ-1) риск деменции выше на 80 процентов. Вирус простого герпеса 1-го типа (ВПГ-1) широко распространен: его носителями являются около 67 процентов людей младше 50 лет. Первичное заражение может проходить бессимптомно, но вирус остается в нервной системе и периодически активируется.

Врач-невролог Владимир Мартынов напомнил, что снижение обоняния, нарушение сна и изменение почерка могут быть первыми симптомами болезни Паркинсона.