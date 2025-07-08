Создано лекарство, способное самостоятельно определять свою дозировку
Японские ученые создали препарат на основе мРНК, которое может самостоятельно определить, сколько действующего вещества нужно организму. Система работает как молекулярный сенсор, реагируя на конкретные биологические сигналы.
В Японии создали новый тип лекарств. Авторами разработки стали ученые из Университета Осаки и Токийского института науки.
Они придумали препарат на основе мРНК. Их особенность в том, что они самостоятельно определяют состояние организма и регулируют дозировку терапевтического воздействия, активируясь только тогда, когда это действительно необходимо.
Система работает как молекулярный сенсор и реагирует на конкретные биологические сигналы, в том числе гормоны, маркеры воспаления.
Когда какой-то из маркеров повышается, лекарство увеличивает выработку лечебного белка, а при ослаблении сигнала — снижает дозу. Ключевое преимущество новой разработки заключается в персонализированном подходе к лечению, подчеркивают ученые.
Ранее ученые заявили, что создали лекарство против рака, а также предложили улучшить память с помощью растений.