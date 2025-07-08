Найдена скрытая причина сердечно-сосудистых заболеваний

Регулярное воздействие яркого света в ночное время может увеличить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли исследователи из Великобритании по итогам масштабного исследования, охватившего более 88 тысяч человек. Препринт работы опубликован на портале medRxiv.

© Lenta.ru

Участники носили специальные датчики на запястьях, которые регистрировали уровень освещения в течение недели. Затем данные сопоставлялись с историей заболеваний за последующие 9,5 лет. Выяснилось, что у людей, подвергавшихся наиболее интенсивному ночному освещению, значительно чаще диагностировали ишемическую болезнь сердца, инфаркт, сердечную недостаточность, аритмию и инсульт.

Даже при учете факторов риска — уровня физической активности, рациона, сна, вредных привычек и генетической предрасположенности — связь между ночным освещением и болезнями сердца оставалась статистически значимой. Особенно сильная зависимость наблюдалась у женщин и у людей младшего возраста.

Ученые считают, что главной причиной может быть нарушение циркадных ритмов — биологических часов, регулирующих работу организма. Оно приводит к сбоям в работе сердечно-сосудистой системы, обмене веществ и гормональной регуляции. Авторы исследования рекомендуют минимизировать воздействие искусственного освещения в ночное время, особенно в спальне.

Ранее ученые выявили другую неожиданную причину возникновения сердечно-сосудистых заболеваний — субъективное чувство низкого социального статуса. Женщины, ощущающие себя «ниже» других в социальной иерархии, могут иметь повышенный риск скрытого фиброза сердечной ткани даже при отсутствии явных симптомов.