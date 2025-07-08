Выяснено, почему от ран во рту не остаются шрамы

Команда исследователей из Медицинского центра Сидарс-Синай, Стэнфордского университета и Калифорнийского университета в Сан-Франциско определила молекулярный механизм, который объясняет, почему во рту у нас заживают раны без образования рубцов. Всё дело в белке GAS6 в сочетании с ферментом AXL.

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В рамках недавнего исследования учёные проводили эксперименты на мышах. Было обнаружено, что при подавлении активности AXL в слизистой полости рта заживление значительно замедлялось. И наоборот: стимуляция AXL с помощью белка GAS6 приводила к более быстрому и полному заживлению ран, без рубцов.

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В редких же случаях образования рубцов на слизистой происходило снижение экспрессии GAS6 и AXL, а также одновременное повышение экспрессии FAK.

Также ускоренное заживление ран во рту связано с богатой васкуляризацией тканей, которая обеспечивает усиленное поступление кислорода и питательных веществ, наличием в слюне специальных белков.