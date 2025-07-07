Что указывает на высокий риск импотенции при диабете

Ученые из Шанхайского университета Цзяо Тун обнаружили девять белков плазмы крови, определяющие риск развития эректильной дисфункции (ЭД) у мужчин с диабетом второго типа. Результаты исследования опубликованы в журнале Sexual Medicine (SexMed).

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Эректильная дисфункция — частое осложнение при диабете: по оценкам, от нее страдают от 35 до 90 % пациентов. Многие существующие методы лечения ЭД оказываются неэффективными, и ученые все чаще ищут причины на молекулярном уровне.

В поисках новых подходов исследователи обратились к белкам плазмы крови — биомолекулам, участвующим в регуляции множества процессов в организме. Изменения в концентрации таких белков часто возникают при хронических заболеваниях.

В исследовании использовались данные о более чем 220 тысячах мужчин европейского происхождения, за которыми наблюдали в течение 19 лет. Участники регулярно сдавали кровь и предоставляли информацию о состоянии здоровья. Это позволило исследователям изучить, как белки плазмы крови связаны с риском ЭД у людей с диабетом.

Из 127 найденных белков, ассоциированных с эректильной дисфункцией, 15 оказались также связанными с диабетом второго типа. Девять из них продемонстрировали статистически значимую медиаторную роль. Белки SERPINA10, MATN4, NAB1, NUCB1, SLAMF6 и ANG служили «указателями» повышенного риска ЭД, а NCAM1, CTSB и WFIKKN2 демонстрировали защитный эффект.

По словам ученых, результаты помогут лучше понять биологические механизмы эректильной дисфункции при диабете. Уже известно, что постоянно повышенный уровень глюкозы в крови вызывает окислительный стресс и нарушает функцию сосудистой выстилки, ухудшая кровоток (в том числе в половом члене). Ситуацию усугубляют диабетическая нейропатия — гибель нервных волокон, гормональные сдвиги и также психологические факторы.