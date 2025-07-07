Российские ученые нашли способ прогнозировать бесплодие

Учёные Белгородского государственного университета (НИУ БелГУ) впервые в мире смогли обнаружить генетическую комбинацию, которая повышает риск развития гиперплазии эндометрия — заболевания, нередко приводящего к бесплодию. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

© runews24.ru

Гиперплазия эндометрия характеризуется чрезмерным разрастанием слизистой оболочки матки и может привести к онкологическим заболеваниям и сильным кровотечениям. По оценкам специалистов, на долю гиперпластических процессов приходится от 10 до 50% всех гинекологических патологий.

Современные методы диагностики часто выявляют болезнь уже на поздних стадиях, когда медикаментозное лечение неэффективно, а хирургическое вмешательство может спровоцировать бесплодие.

В своём исследовании учёные БелГУ пришли к выводу, что комбинация генетических вариаций rs11031002-TT гена FSHB, rs112295236-CG гена SLC22A10, rs11031005-TT гена FSHB и rs148982377-TT гена ZNF789 значительно повышает риск развития гиперплазии эндометрия.

Методика позволила сформировать уникальный генетический профиль, позволяющий врачам определять предрасположенность к заболеванию ещё до появления клинических признаков. В исследовании приняли участие 1493 женщины, из которых 520 болели гиперплазией эндометрия, а 973 составляли контрольную группу.

По словам профессора БелГУ Михаила Чурносова, полученные данные помогут создать эффективный инструмент раннего скрининга и профилактику гиперплазии эндометрия, что снизит частоту хирургического вмешательства и предотвратит развитие осложнений, таких как бесплодие. Ранее ученые приступили к испытанию нового препарата от рака.