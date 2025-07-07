У киберспортсменов нашли полезные для жизни навыки

Навыки, развитые в киберспорте, помогают и в повседневной жизни, выяснили ученые из Томска. Исследование подтвердило, что скорость реакции, концентрация внимания и другие когнитивные способности, развитые в виртуальной среде, переносятся в реальные сценарии, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Томского государственного университета (ТГУ).

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«Сотрудники ТГУ, ТПУ и ТУСУР провели совместное исследование, чтобы изучить, можно ли через психофизиологические показатели проанализировать связь навыков, приобретенных в виртуальной среде, с теми, что человек демонстрирует в физической реальности. Выяснилось, что эмоциональное состояние, скорость и устойчивость реакции, внимание, когнитивые способности, координация движений и уровень стресса - это надежный инструмент для анализа такой взаимосвязи. У киберспортсменов с большим "стажем" данные психофизиологические показатели, как правило, выгодно отличаются от тех, чья онлайн-интенсивность менее высока», — сказано в сообщении.

Исследование было проведено при поддержке федеральной программы "Приоритет-2030". В нем приняли участие 20 мужчин в возрасте 18-25 лет с разным опытом в киберспорте. Были выбраны две киберспортивные дисциплины разных жанров. Все участники проходили тесты, по которым оценивались уровень силы нервных процессов, способность управлять информационным потоком, резервы внимания.

«У человека, который на достаточно профессиональном уровне занимается киберспортом, формируется определенный ряд навыков, которые потом отражаются в реальной жизни. Например, это восприятие, скорость реакции, развитие мелкой моторики. Все соответствующие показатели будут высокими. К примеру, концентрация внимания на определенных объектах у опытного киберспортсмена гораздо сильнее, поскольку от визуального восприятия зависят развитие и исход дальнейших событий. В виртуальной реальности игроки за доли секунд решают достаточно большое количество вопросов, поэтому и в реальности физической у них достаточно плотно формируется вся эта история», — приводятся слова руководителя исследования Ильи Демешкина.

Отмечается, что результаты нескольких тестов свидетельствуют, что успешный трансфер навыков возможен при высокой степени сходства между цифровым и реальным контекстами. Однако ограничением остается передача физических ощущений и взаимодействий, что требует адаптации методик. Такой вывод подчеркивает важность разработки новых подходов к обучению с использованием цифровых технологий.

Россия является первой в мире страной, признавшей киберспорт официальным видом спорта. По инициативе федерации компьютерного спорта России с 2014 года ежегодно 7 июля в стране отмечается День киберспорта.