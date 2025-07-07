Ученые приступили к испытанию нового препарата от рака

Ученые приступили к испытаниям на людях препарата от рака. Он разработан с использованием искусственного интеллекта. Испытания проводит биотехнологическая компания Insilico Medicine.

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Препарат под рабочим названием ISM3412 блокирует фермент MAT2A. Он играет ключевую роль в выживании раковых клеток при определенных мутациях, встречающихся при раке легких, поджелудочной железы и мочевого пузыря. Лекарство лишает опухоль необходимых для роста ресурсов, но при этом не вредит здоровым клеткам.

Испытания проходят в два этапа. В рамках первого этапа была определена безопасная дозировка лекарства и его переносимость. Теперь препарат испробуют на добровольцах с онкологией.

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