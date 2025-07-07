Ученые выяснили, какие люди имеют больший риск тяжелого течения COVID-19

Ученые выяснили, как пандемия COVID-19 повлияла на людей, которые в детстве перенесли онкозаболевание. В исследовании участвовали более 13 тысяч человек из Швеции и Дании, которым диагностировали рак до 20 лет и которым на момент пандемии было уже больше 20 лет. Оказалось, что такие люди реже болели COVID-19, но на 58% чаще сталкивались с тяжелым течением инфекции по сравнению с их братьями, сестрами и сверстниками. Работа опубликована в журнале The Lancet Regional Health — Europe.

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Примерно у 1–2 из 10 000 детей в год выявляют онкозаболевание. Чаще всего у детей бывают лейкозы (рак крови), опухоли головного мозга и лимфомы (поражение лимфатических узлов). Пройдя лечение, большинство детей могут вернуться к обычной жизни, но иногда остаются долгосрочные последствия. Это может быть быстрая утомляемость, снижение иммунитета, проблемы с вниманием или настроением. Некоторые дети нуждаются в поддержке врачей и психологов даже после ремиссии, чтобы справиться с физическими и эмоциональными трудностями.

Ученые исследовали, как пандемия COVID-19 повлияла на взрослых людей, которые в детстве перенесли рак. В исследование вошли 13 659 человек из Швеции и Дании, у которых был диагностирован рак до 20 лет и которые к началу пандемии были старше 20 лет. Для сравнения исследователи взяли 58 803 случайно выбранных людей, сопоставимых по полу, году рождения и стране, а также 17 531 брата или сестру участников.

Команда проанализировала два основных показателя: зарегистрированные случаи заражения COVID-19 и случаи тяжелого течения болезни. Тяжелым считался COVID-19, при котором пациенту требовалась госпитализация, интенсивная терапия или наступала смерть, связанная с инфекцией. Для оценки риска использовались модели пропорциональных рисков Кокса, которые позволили учесть влияние возраста, пола и других факторов с учетом времени наблюдения. Эта модель сравнивает уровень рисков для разных людей, учитывая, что у каждого они меняются со временем, но их отношение между группами остается постоянным.

Результаты показали, что взрослые, пережившие рак в детстве, на 9% реже болели COVID-19 по сравнению с общей популяцией. Однако при заражении вероятность тяжелого течения болезни у них была на 58% выше. Эта разница была особенно заметна в периоды высокой передачи вируса, например во время распространения вариантов альфа и омикрон. В Швеции, где меры против пандемии были менее строгими и больше опирались на рекомендации, риск тяжелого заболевания у этой группы был выше, чем в Дании, где применялись более жесткие ограничения.