Ученые выяснили, от чего зависит лечение пациентов

Проведено исследование, которое подтвердило: индивидуальные ожидания по поводу собственного здоровья могут влиять на дальнейшее состояние и прогрессирование заболевания. В частности, наблюдая за пациентами, которым поставили диагноз астма, ученые сделали вывод: у тех, кто с оптимизмом относился к своему здоровью, заболевание прогрессировало медленнее.

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Исследование провели психологи в Миланском католическом университете Святого Сердца. Автор исследования, профессор Франческо Паньини объяснил, что после того, как человеку ставят диагноз, у него формируются ожидания по поводу того, как будет меняться их состояние, – рассказывает medicalxpress.

Когнитивная установка, известная как «ожидание болезни» – это убеждения о будущем течении болезни и ее симптомах. При хронических патологиях, таких как астма, «ожидание болезни» может влиять на восприятие симптомов и физиологические показатели.

В данном случае ученые эмпирически оценили влияние «ожидания болезни» на симптомы астмы и дыхательную функцию у пациентов. Изучались данные 310 пациентов с астмой, за которыми наблюдали в течение полугода с тремя точками оценки. Измерялся уровень контроля астмы с помощью теста по контролю астмы (ACT), а дыхательная функция оценивалась по объему форсированного выдоха за одну секунду (ОФВ1) с помощью спирометрии.

В начале исследования участники прошли Illness Expectation Test (IET), который позволил оценить ожидания пациента относительно своего состояния: как явные (осознанные), так и неявные (бессознательные) ожидания.

Оказалось, что люди с более негативными явными ожиданиями болезни сообщали об ухудшении симптомов с течением времени, а также такие результаты IET были связаны с изменениями в функции легких, причем более негативные ожидания предсказывали большее снижение респираторной производительности.

Ученые констатируют, что «ожидание болезни» может быть связано с исходами астмы. Они также сообщают, что эксперименты с пациентами, страдающими другими патологиями, в том числе, рассеянным склерозом, имели схожие результаты.