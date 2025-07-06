Названы четыре отличия в структуре мозга психопатов и обычных людей

У людей с выраженными психопатическими чертами происходят изменения в структуре четырех областей мозга, отвечающих за контроль импульсов, эмоциональную регуляцию и социальное поведение. К такому выводу пришли исследователи из Соединенных Штатов и Германии, результаты их работы опубликованы в журнале European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience (EAPCN).

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В ходе исследования была проведена нейровизуализация мозга у 39 мужчин, которые получили высокие оценки по шкале психопатии PCL-R. Этот инструмент позволяет оценить два ключевых компонента психопатии: эмоциональную отчужденность (Фактор 1) и антисоциальное поведение (Фактор 2).

Хотя психопатия как диагноз не применяется в современной психиатрии, в научной литературе описан устойчивый набор характеристик, таких как эмоциональная холодность, импульсивность, склонность к манипуляциям и хроническое антисоциальное поведение.

Участники прошли МРТ-сканирование, и полученные данные были проанализированы с использованием Julich-Brain Atlas — цифровой карты мозга, позволяющей связывать анатомические особенности с поведенческими характеристиками.

Наиболее значительные различия были зафиксированы у участников с высокими баллами по Фактору 2. У них был уменьшен объем четырех мозговых структур: базальных ганглий, таламуса, островковой коры, передней поясной извилины и правой части гиппокампа. Эти области играют ключевую роль в регуляции эмоций, мотивации, обучении и социальном взаимодействии.

Кроме того, общий объем мозга у людей с выраженной психопатией оказался на 1,45 процента меньше, чем у контрольной группы. Исследователи отметили, что для Фактора 1 — эмоциональной отстраненности — достоверных различий в структуре мозга не было обнаружено. Это может указывать на то, что нейробиологическая основа различных аспектов психопатии неоднородна.

Авторы исследования подчеркивают, что полученные данные не позволяют делать окончательные выводы о механизмах развития психопатии. В дальнейшем исследователи планируют выяснить, насколько эти анатомические особенности формируются под влиянием генетических факторов или окружающей среды и можно ли их изменить с помощью терапии.

В середине марта эксперты раскрыли, в каком возрасте мозг человека достигает пика развития. До недавнего времени считалось, что мозг начинает деградировать к 30 годам. Однако ученые из США и Германии обнаружили новую информацию.