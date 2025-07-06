Разработан лазерный способ измерения давления

Сегодня гипертония — «тихий убийца» миллионов людей. По данным ВОЗ, от нее страдает каждый третий взрослый, но многие даже не подозревают о проблеме. Обычный тонометр измеряет давление лишь в конкретный момент, а ведь оно меняется в течение дня: подскакивает от стресса, падает после кофе, «прыгает» во сне.

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«Наша разработка позволяет отслеживать его изменения в течение всего дня», - подчеркивает ведущий исследователь Ариан Гарретт.

Испытания показали, что новый метод на 31% точнее существующих оптических технологий. Погрешность при измерении систолического давления составляет всего 2,26 мм рт. ст., что соответствует медицинским стандартам.

Сейчас ученые работают над уменьшением устройства, чтобы его можно было носить как обычные умные часы или фитнес-браслет. Это откроет новые возможности для ранней диагностики сердечно-сосудистых заболеваний и контроля за состоянием пациентов с гипертонией.

По словам исследователей, коммерческая версия устройства может появиться на рынке в течение нескольких лет, что сделает регулярный мониторинг давления более доступным и комфортным для миллионов людей.