В России запатентовали систему классификации проявлений постковидного синдрома

Авторы разработки систематизировали проявления постковидного синдрома, выделив сердечно-сосудистые, желудочно-кишечные, неврологические и другие группы. Кроме того, они предложили использовать шкалы для оценки степени выраженности симптомов.

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Разработчики из Санкт-Петербургского государственного университета создали и зарегистрировали систему классификации признаков постковидного синдрома, которая, как ожидается, улучшит результаты терапии. Об этом заявила заместитель директора Медицинского института СПбГУ Лидия Сопрун на полях Открытой недели науки БРИКС.

В начале июля российские специалисты получили патент Евразийского патентного ведомства, который дает право на использование разработанного метода для оперативного выявления неврологических отклонений, возникающих после перенесенного COVID-19.

Авторы разработки систематизировали проявления постковидного синдрома, выделив сердечно-сосудистые, желудочно-кишечные, неврологические и другие группы. Кроме того, они предложили использовать шкалы для оценки степени выраженности симптомов. Подобный подход, например, позволит врачам отличать постковидное состояние от депрессивного расстройства.

В ходе исследований ученые СПбГУ анализировали проявления постковидного синдрома примерно у 300 пациентов. Результаты работы позволили не только систематизировать симптомы, но и определить вероятную причину некоторых из них – механизм поражения мелких нервных окончаний, пронизывающих слизистые оболочки, кожные покровы и роговицу глаза.

По словам Лидии Сопрун, существует гипотеза о том, что вирус вызывает повреждение этих волокон, впоследствии это проявляется в виде разнообразных симптомов, таких как "туман в голове", аритмия и нарушения пищеварения. Она добавила, что этот механизм, требующий дальнейшего изучения, наблюдался и до пандемии у некоторых пациентов с ОРВИ и ВПЧ.

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