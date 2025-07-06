В России создали средство для лечения заболеваний десен

Ученые из Алтайского государственного медицинского университета разработали новое средство для лечения воспалительных заболеваний пародонта и слизистой оболочки рта на основе компонентов крови марала. Использование геля с пантогематогеном позволяет сократить сроки терапии и увеличить период ремиссии заболевания, говорится в патенте, с которым ознакомился ТАСС.

"Авторами предлагается способ лечения воспалительных заболеваний пародонта и слизистой оболочки рта, основанный на применении адгезивного стоматологического геля на основе сухой крови марала, обладающего противовоспалительным действием", - говорится в патенте.

Гель удерживается на слизистой оболочке полости рта, не вызывает раздражения и оказывает комплексное воздействие на очаг воспаления. Клинические испытания, в которых приняли участие 42 добровольца с признаками гингивита и пародонтита, показали эффективность средства. У пациентов, использовавших новый гель, признаки воспаления уменьшались быстрее, а клинические показатели улучшались на 65-76% по сравнению с группой традиционного лечения.

Препарат наносится на воспаленные участки десен дважды в день в течение двух недель. В результате этого нормализуется микроциркуляция тканей, уменьшается гиперемия, отек и кровоточивость, улучшаются репаративные процессы. В составе геля - пантогематоген, глицерин, пропиленгликоль, ментол, этанол и вспомогательные компоненты. По словам разработчиков, средство может быть использовано в широкой амбулаторной

стоматологической практике и не вызывает побочных эффектов.