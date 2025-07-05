Ученые разработали технологию, которая поможет вернуть слух при глухоте

Ученые разработали технологию, которая поможет вернуть людям слух. Метод основан на генной терапии и подходит тем, кто родился глухим.

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Ученые с помощью генной терапии вернули человеку слух. При этом отмечается, что эффект почти мгновенный. Лучше всего на терапию реагируют дети.

Как говорится в журнале Nature Medicine, ученые провели испытание с участием

10 человек в возрасте от 1 до 24 лет. У всех была редкая генетическая мутация в гене OTOF, нарушающая выработку белка, отвечающего за передачу звукового сигнала от уха к мозгу.

Использовав вирус, ученые доставили работающую копию гена прямо во внутреннее ухо. Уже через месяц пациенты начали различать звуки, а спустя полгода уровень слышимости улучшился со 106 до 52 децибел.

При этом побочные эффекты были минимальны, серьезных осложнений не зафиксировано.