Глава Минздрава ответил, кого должны назначать главврачами

Глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, что сегодня меняется подход к подготовке врачебного персонала. Вузы делают упор как на практические знания, так и теоретические. Министр подчеркнул, что для развития отечественной медицины необходимо привлекать специалистов, стремящихся к переменам.

Главврачами нужно назначать специалистов, которые не боятся перемен, стремятся принять и адаптировать технологии.

Об этом во время рабочей поездки в Иркутскую область заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Мы заводим новые технологии - это IT-решения и новые технологии с помощью лекарственных препаратов, медицинских изделий. Здесь очень важна квалификация руководящего состава, в частности главных врачей», - заявил министр.

Также Мурашко отметил, что меняется подход к подготовке кадров, поскольку важно, чтобы врачи хотели участвовать в научных исследованиях.

Ранее Мурашко рассказал о широком применении ИИ в медицине. Между тем, большинство россиян боится, что искусственный интеллект будет использован в корыстных целях.