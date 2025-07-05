Как жара влияет на поведение человека

В ближайшие дни в ряде регионов РФ ожидается сильная жара. Столбики термометров покажут температуру выше климатической нормы на 5-7 ºС в европейской части России и на территориях Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. В подобном пекле мало хорошего: это может провоцировать проблемы со здоровьем и сказываться на поведении людей. Рассказываем, как жара влияет на человека и правда ли, что высокие температуры могут привести к увеличению количества насильственных преступлений.

Ученые давно находят доказательства того, что жара влияет на поведение живых существ. Например, американские исследования подтверждают, что агрессивные реакции у крыс по отношению к представителям своего вида становятся сильнее при высоких температурах. В ходе эксперимента 16 пар самцов разделили на две равные группы и били током 2,5 мА с разной периодичностью: первая группа получила 12 ударов за минуту, а вторая — 20. Процедуру повторили три раза при разных температурах: 40 °F (около 4,4 °C), 70 (около 21,1 °C) и 100 (около 37,7 °C). Оказалось, что агрессия, которую проявляли крысы, была связана не с частотой ударов тока, а с температурой окружающей среды: чем жарче было вокруг, тем чаще животные проявляли агрессию по отношению друг к другу (пытались укусить или поцарапать оппонента).

Схожая тенденция наблюдается и у собак. Исследования показывают, что жара провоцирует у них агрессивное поведение по отношению к людям. Когда американские исследователи из Гарварда проанализировали статистику 69 525 случаев нападения собак в восьми городах США с 2009 по 2018 год, оказалось, что они чаще атакуют людей в жаркую погоду. Согласно выведенной учеными статистике, относительный риск быть укушенным собакой при температуре 0 °F (около –17,7 °C) составил меньше единицы, а при температуре 90 градусов (примерно 32 °C) — более 1,2. В среднем, как объясняют эксперты, количество укусов собак при высоких температурах возрастает на 4%.

Даже рыбы становятся более агрессивными в тепле: ученые обнаружили, что нильская тиляпия (Oreochromis niloticus) активнее борется за доминирование при температуре воды 26 °C, чем в жидкости, нагретой до 14 °C.

Однако воздействие жары ощущают не только живущие инстинктами звери, но и люди. Стоит начать с того, что тело человека не приспособлено к экстремальной жаре: внутренний механизм самоохлаждения, потоотделение, теряет эффективность, когда температура становится слишком высокой, а воздух — влажным. Из-за этого наступает тепловой удар, в результате которого может развиться чреватая инвалидностью или даже смертью полиорганная недостаточность (почки, сердце и мозг могут отказать). По подсчетам экспертов, смертельным показателем является температура 35 °C при 100-процентной влажности воздуха. При таких условиях пот перестает испаряться, а тело охлаждаться, в результате чего даже самый подготовленный человек, снабженный неограниченным количеством воды, погибнет через несколько часов. Однако проблемы с физическим здоровьем — не единственная опасность, которую таят в себе экстремально высокие температуры.

В жару люди становятся более агрессивными

Один из прецедентов, который дал толчок к изучению связи насилия и высоких температур, — вспышки городских беспорядков на почве расовой дискриминации в США летом 1967 года. Если говорить о погоде, оно до сих пор остается одним из самых "горячих" в истории страны, например, в городе Кер-д’Ален, штат Айдахо, рекордные 16 дней держалась температура около 37 °C. Тогда за три месяца было зафиксировано около 160 случаев беспорядков по всей стране, самый знаковый из которых закончился смертью 43 человек. В СМИ этот феномен окрестили "Долгое жаркое лето" (The Long, Hot Summer), что отражало веру в то, что жара и насилие тесно связаны.

Позже предположения журналистов получили научное подтверждение. Американские исследования 1997 года изучали связь между среднегодовой температурой в США и уровнем преступности в 1950–1995 годах и заметили, что в годы, когда количество жарких дней с температурой 32 °C и выше было больше, число насильственных преступлений и нападений также возрастало. Кроме того, американские специалисты заметили, что при высоких температурах статистика террористических атак и связанных с ними смертей, а также случаев массовых расстрелов становится хуже. Схожие данные показало и американское исследование 2023 года: оказалось, что внезапные температурные скачки (особенно зимой) приводят к росту числа насильственных преступлений в американских городах. В дни резкого потепления число ограблений вырастало на 4%, нападений при отягчающих обстоятельствах — на 9,4%, а убийств — на 19,4% по сравнению со среднегодовыми показателями.

Предполагается, что неутешительные данные в том числе связаны с тем, что люди становятся более агрессивными в жару. Например, исследования американского психолога Крейга Андерсона (Craig Anderson) показали, что люди могут начать воспринимать чужие действия как агрессивные, если им жарко. Чтобы это проверить, психолог показал студентам четыре видеозаписи, на которых пара вела диалог: на первом видео тон общения был нейтральным, в то время как три последующих клипа демонстрировали растущее напряжение между говорящими. Респонденты должны были оценить, насколько враждебно люди на видео настроены по отношению друг к другу. При этом во время просмотра студенты пребывали в комнатах с различной температурой: от 14 до 36 °C. В итоге обучающиеся, которые смотрели клипы в более жарких комнатах, оценили даже первый нейтральный ролик как враждебный.

Кроме того, существуют исследования, которые показывают, что жара подталкивает людей к насильственным действиям. Например, изучение поведения заключенных в штате Миссисипи показало, что в те дни, когда в тюрьме было жарко и температура повышалась до 80 °F (примерно 26,6 °C), уровень взаимодействий насильственного характера между отбывающими наказание увеличивался на 16%.

Скорее всего, такое поведение людей связано с тем, что в жаркую погоду в крови увеличивается количество кортизола, адреналина и тестостерона — гормонов, которые ассоциируются с доминантным, агрессивным поведением. Однако все больше экспертов склоняются к тому, что жара лишь заставляет накопленный ранее стресс выйти наружу. Так, в ходе эксперимента, в котором люди играли в компьютерные игры в комнатах с разными температурами (ученые хотели доказать, что чем жарче в помещении, тем скорее человек проявит агрессию по отношению к соигроку), оказалось, что жестокое поведение могло быть связано не только с температурными, но и с социальными обстоятельствами. В исследовании приняли участие 1 900 студентов из Кении и Калифорнии, и оказалось, что кенийские обучающиеся, которым достались "горячие" комнаты, были более агрессивными, чем американские студенты (как отмечают авторы исследования, жара, по всей видимости, не отразилась на их поведении). Авторы работы предположили, что на поведении кенийцев отразились недавние спорные выборы в их стране, на которых голоса были распределены по этническому признаку: группа, демонстрировавшая наибольшую агрессию, соотносила себя с проигравшим кандидатом. Это натолкнуло исследователей на то, что жара лишь способствует проявлению жестоких импульсов, но не провоцирует их.

Депрессия, биполярное расстройство, шизофрения

Согласно исследованиям, жара действительно способствует ухудшению проблем с психическим здоровьем. Так, экстремально высокие температуры связаны с увеличением уровня раздражительности и симптомов депрессии. Кроме того, тепловой удар представляет серьезную опасность для мозга: от 10 до 28% людей, которые его пережили, сталкиваются с долгосрочными когнитивными или неврологическими повреждениями. Мозговые травмы, в свою очередь, могут провоцировать развитие различных психологических расстройств, например депрессии и ПТСР.

Жара опасна и для пациентов с подтвержденными ментальными проблемами. Большое международное обзорное исследование показало, что повышение температуры и увеличение уровня УФ-излучения могут провоцировать рецидивы у людей, страдающих от биполярного расстройства. Кроме того, высокие температуры усугубляют симптомы шизофрении, различные расстройства настроения и тревожность.

Американские исследования также показывают, что в жару увеличивается количество людей, которые обращаются за неотложной медицинской помощью в связи с ухудшением психического здоровья. Некоторые обзорные международные исследования свидетельствуют о том, что каждое повышение температуры на 1 °C связано с увеличением смертности из-за ментальных проблем на 2,2%, а также с ростом на 0,9% уровня заболеваемости психическими расстройствами. Еще одно печальное последствие жары — увеличение количества самоубийств, как показал анализ статистики суицидов в 60 странах в период с 1979 по 2016 год.

Еще один повод для беспокойства — медикаменты, которые принимают люди, чтобы справиться с психическими расстройствами. Многие из лекарств негативно сказываются на способности организма справляться с жарой, что делает людей в терапии более уязвимыми перед тепловым ударом: препараты попросту блокируют потоотделение, в результате чего тело не может нормально охлаждаться. Итог — повышенные риски расстройства органов и даже смерти.

Мешает учиться и работать

В жаркие летние месяцы продуктивность и когнитивные способности людей становятся ниже. Ученые нашли несколько подтверждений тому, что люди хуже решают задачи и проблемы, когда им жарко. Хороший пример — результаты американских школьников на экзаменах. В США итоговые тесты в старших классах сдают в июне, когда температура может варьироваться от 15 до 37 °C. Исследователи решили проверить, как температура влияет на экзаменационные успехи школьников: для этого ученые проанализировали баллы около миллиона студентов с 1999 по 2011 год. Оказалось, что, если температура в классе во время тестирования достигает 32 градусов, шансы школьников успешно сдать предмет сокращались на 10% по сравнению с шансами тех, кто сдавал при температуре, не превышающей 24 градусов. Другое американское исследование показало, что студенты университетов, которые занимаются в аудиториях при температуре 26,3–30 градусов, хуже запоминали информацию по сравнению с теми, кто учится при комфортных 21,4–25 градусах.

Кроме того, жара негативно сказывается на производительности. Американские и финские ученые выяснили, что от температуры в офисе зависит эффективность работы сотрудников. Оказалось, что она начинает постепенно падать, если воздух внутри рабочего помещения нагревается до 23–24 градусов, а при температуре 30 градусов и вовсе снижается на рекордные 8,9%. Индийские эксперты получили схожие результаты. Согласно их расчетам, если среднегодовая температура увеличится на один градус, объемы производства внутри страны сократятся на 2,1% из-за невозможности персонала справляться с прежней рабочей нормой.

Скорее всего, подобная статистика связана с тем, что в жару ресурсы организма распределяются иначе: вместо того, чтобы тратить силы на поддержание работы мозга и когнитивных функций, энергия уходит на охлаждение организма. Как итог — заторможенность и худшие показатели в интеллектуальной деятельности.