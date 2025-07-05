Вирусолог раскритиковал заявления о разработке вакцины от ВИЧ

Создание вакцины от ВИЧ пока невозможно из-за быстрой мутации вируса. Недавние заявления о ее создании некорректны и могут быть маркетинговым ходом, сообщил ТАСС на полях Открытой недели науки БРИКС+ доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Николай Никитин.

В июне корпорация Gilead Sciences, разработавшая препарат от ВИЧ ленакапавир, сообщила о том, что он "стал первым одобренным FDA профилактическим средством от ВИЧ, обеспечивающим шестимесячную защиту". Эти выводы авторы сделали после новых испытаний, в которых изучалась способность ленакапавира препятствовать заражению. Авторы сообщили, что уровень заболеваемости среди людей, проходивших профилактический курс препарата (два приема в год), был значительно ниже, чем у пациентов, принимавших другое терапевтическое средство. У 99% участников из исследуемой группы не был обнаружен ВИЧ: заразились только 2 человека из 2 179. В группе сравнения, где использовался другой препарат, из 1 086 человек ВИЧ заразились 9 добровольцев.

"В случае с ленакапавиром ученые тестировали не вакцину, а лекарственное средство, поэтому такие заявления [в медиа] некорректны", - пояснил ученый.

Профессор МГУ указал: ВИЧ характерен тем, что его геном встраивается в клетки человека "и его оттуда никак не выгнать". Прием терапевтических препаратов позволяет пациентам вести обычную жизнь и даже рожать здоровых детей за счет того, что такие лекарства блокируют действие вирусных белков.

"Появившийся несколько лет назад препарат ленакапавир имеет новую мишень: если другие средства направлены в основном на различные ферменты, то этот - на оболочку вируса. Данная химическая структура соединяется с белком в ней и не дает вирусу распасться на части для последующего синтеза белков. Получается, что вирус попал в ловушку", - уточнил исследователь МГУ.

Доказательств эффективности недостаточно

Результаты тестирования препарата в качестве профилактического средства, проводившиеся с участием людей из групп риска, показали, что никто из добровольцев не заразился ВИЧ после вакцинации. Однако условия эксперимента не предполагали намеренного заражения - эти люди просто не встретились с вирусом в описанный период, пояснил Никитин. При этом участие в испытаниях, при котором необходимо оформление множества бумаг и регулярный контроль, могло изменить их привычки в сторону большей ответственности, а значит и изначальные условия исследования, считает вирусолог.

"Поэтому доказательств эффективности этого уже давно лицензированного и достаточно дорогого препарата в качестве профилактического для групп риска, на мой взгляд, недостаточно. Это маркетинг", - заключил он.

Препарат ленакапавир был разработан исследователями компании Gilead Sciences и одобрен для клинического применения в США, Канаде и странах ЕС в конце 2022 года. Первые испытания этого средства среди жительниц Южной Африки указали на близкую к 100% защиту от инфекции.

Скорость мутации в 100 раз выше, чем у гриппа

Профессор МГУ напомнил о том, что ВИЧ мутирует в 100 раз быстрее, чем вирус гриппа. В связи с этим какие-либо попытки, основанные на классических подходах создания вакцин, терпят неудачу.

"Ученые пока не могут разработать вакцину от ВИЧ в силу того, что этот вирус содержит геном в виде РНК. При этом у него есть собственный фермент, который делает копии генома с огромным количеством ошибок. Это приводит к тому, что вирус, размножаясь всего лишь в одной клетке, выходит из нее уже чуть-чуть измененным. Антитела, которые иммунная система вырабатывает на изначальный вирус, не могут связаться с вирусными частицами, потому что он уже другой", - сказал исследователь.

Неделя науки в Бразилии

Открытая неделя науки БРИКС+ проходит в рамках международного фестиваля "Наука 0+" в Рио-де-Жанейро с 30 июня по 7 июля в преддверии саммита БРИКС. Ее организаторами выступают Минобрнауки России, МГУ имени М. В. Ломоносова при поддержке РАН, а также правительство штата, мэрия города и Федеральный университет Рио-де-Жанейро.

В течение недели в Бразилии пройдут международный форум научных коммуникаторов, выставка "Наука в лицах", акция "Ученые - в школы", день инноваций и фестиваль, популяризирующий исследовательскую сферу, с научными шоу, кинопоказами и мастер-классами. В рамках лекционной программы несколько десятков ученых из России, Белоруссии, Китая, Бразилии и других стран расскажут об актуальных научных исследованиях в области искусственного интеллекта, квантовых технологий, БПЛА, биомедицины.

Международный фестиваль "Наука 0+" (Nauka 0+) проводится с 2006 года по инициативе ректора МГУ Виктора Садовничего. Сегодня он входит в число самых масштабных просветительских проектов в сфере популяризации науки в мире. В 2025 году фестиваль пройдет в 10 странах.

"Наука 0+" является ключевым событием Десятилетия науки и технологий в России, объявленного в 2022 году президентом РФ. Открытые недели науки стран БРИКС (BRICS science week 0+) и Открытые недели науки российских городов (Open science week 0+) входят в число мероприятий федерального проекта "Популяризация науки и технологий" госпрограммы "Научно-технологическое развитие РФ".

ТАСС - генеральный информационный партнер события.