Ученые выяснили, как мозг пытается «читать мысли» окружающих

Ученые из Университета Пенсильвании показали, что при попытках понять мысли и чувства других людей ключевую роль играет не только социальный контекст, но и уровень неопределенности. Работа опубликована в The Journal of Neuroscience.

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До этого считалось, что активность дорсомедиальной префронтальной коры (DMPFC) напрямую связана с социальным взаимодействием и мышлением о других людях. Этот участок мозга традиционно связывают с так называемой «сетью ментализации», которая активна, когда человек пытается угадать намерения, эмоции и убеждения окружающих. Однако новое исследование показало, что DMPFC активируется и в других ситуациях — когда есть неопределенность, даже если речь идет не о людях, а о физических объектах или телесных характеристиках.

В эксперименте с участием 46 человек исследователи использовали функциональную МРТ. Участникам предлагалось делать выводы о личностных качествах, телосложении и свойствах предметов мебели при разных уровнях неопределенности. Результаты показали: чем выше неопределенность, тем сильнее активировалась DMPFC, вне зависимости от тематики задачи.