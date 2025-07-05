В США испытали вакцину против агрессивного рака груди

Компания Anixa Biosciences и Клиника Кливленда сообщили о предварительных итогах первой фазы клинических испытаний вакцины против трижды негативного рака молочной железы (TNBC) — одного из самых опасных подтипов онкологии, встречающегося в 10–15% случаев заболевания.

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В исследовании приняли участие 35 женщин, разделённых на три группы: пациентки после лечения TNBC, женщины с высоким генетическим риском и получившие комбинированное лечение. Более 70% участниц продемонстрировали иммунный ответ, при этом серьезных побочных эффектов зафиксировано не было.

Препарат нацелен на белок α-лактальбумин, связанный с лактацией и обнаруживаемый в опухолях у 70% больных TNBC. Вакцина «обучает» иммунную систему распознавать такие клетки, предотвращая рецидив или развитие болезни у здоровых женщин, особенно с мутациями BRCA1/BRCA2.

Биолог Антонина Обласова в беседе с KP.RU оценила разработку как потенциальный прорыв, однако подчеркнула, что для выхода на рынок необходимы ещё две фазы испытаний и дополнительная проверка на безопасность, включая возможные аутоиммунные реакции. Окончательные результаты первой фазы ожидаются в августе 2025 года.

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