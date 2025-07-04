Создан комплекс бесконтактного мониторинга состояния пациента

Комплекс, снабженный датчиками, камерами и тепловизорами, для бесконтактного мониторинга состояния пациента в больнице и предупреждения об апное - остановки дыхания во время сна - разработали в Новосибирске. Система крепится над кроватью с пациентом и позволяет врачу получать данные в автоматическом режиме за короткое время, сообщил журналистам директор по развитию компании "Папийон" Игорь Мендзебровский.

"Комплекс представляет собой набор датчиков - это тепловизор, камеры глубины, датчики освещения и качества воздуха и другие. Он собирает ряд параметров с больного, которые мы потом интерпретируем. Мы можем оценивать ряд параметров, которые важны при ранении военнослужащих, как состояние меняется у тяжелых", - сказал он.

Комплекс считывает изменение температуры тела, частоту дыхания и дыхательные движения груди и живота, пульс, положение тела, движение глазных яблок и мимику лица. Также он определяет уровень освещенности и содержание углекислого газа в помещении. Полученные данные обрабатываются с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ). Система позволяет информировать медперсонал о состоянии пациента и формировать отчеты для лечащего врача.

"Бесконтактных аналогов нет", - подчеркнул разработчик.

Планируется, что комплекс позволит автоматически выдавать информацию об индексе апное - кратковременной остановке дыхания во время сна, которая может связана с критическими для организма состояниями, такими как инсульт. Сейчас испытание технологии проходит в больнице им. Пирогова в Москве.

Ранее компанией была разработана линейка многофункциональных медицинских кроватей. В 2024 году были завершены тестовые испытания в медучреждениях России, получены необходимые разрешительные документы.