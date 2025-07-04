Найден способ усилить действие антибиотиков

Специалисты Научного центра трансляционной медицины Научно-технологического университета "Сириус" синтезировали новые химические соединения, которые могут помочь в лечении опасных инфекций, устойчивых к доступным антибиотикам. Об этом сообщили в пресс-службе университета.

"Исследовательской группе из Научного центра трансляционной медицины Научно-технологического университета "Сириус" удалось создать новые химические соединения, которые могут помочь в лечении опасных инфекций, устойчивых к доступным антибиотикам. Полученные соединения подавляют бактериальную защиту, делая устойчивые инфекции чувствительными к лечению", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, главной мишенью новых молекул стал фермент, вырабатываемый бактериями, который отвечает за производство сероводорода - вещества, которое помогает им противостоять стрессу, в том числе вызванному антибиотиками.

"В настоящее время проводится изучение антибактериальной активности синтезированных соединений в комбинации с известными антибиотиками относительно грамотрицательных бактерий. <…> Сейчас карбапенемазопродуцирующие энтеробактерии распространены повсеместно, а терапия инфекций, вызванных такими бактериями, является весьма дорогостоящей, поэтому разработка коммерчески более доступных и эффективных комбинаций "синергист-антибиотик" представляет собой задачу высокой приоритетности", - приводятся в сообщении слова старшего инженера-исследователя Научного центра трансляционной медицины Научно-технологического университета "Сириус" Анастасии Головиной.

Отмечается, что одна из полученных молекул особенно эффективно усиливает действие таких известных антибиотиков, как норфлоксацин, гентамицин, меропенем и цефепим. Особенно хорошо она работает в отношении MRSA - патогена, вызывающего множество болезней, включающих пневмонию, инфекции кожных покровов, инфекции мочевыводящих путей.

Одним из главных преимуществ новых молекул ученые называют относительную простоту их синтеза.