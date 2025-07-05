Студент создал ИИ-программу для оценки утомления по фото

Студент медико-биологического факультета СибГМУ Минздрава России Андрей Штоп создал нейросетевой алгоритм, который способен определить уровень утомления человека всего по одному снимку за пару секунд.

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Этот алгоритм ляжет в основу мобильного приложения под названием ChillCheck, которое сможет сделать диагностику утомления каждому желающему – без специального оборудования, легко и просто – пишут Новости Минздрава РФ в своем канале.

Алгоритм использует верточную нейросеть, которая обучена на фото людей с различной степенью усталости, подтвержденной устойчивыми методами. Программа анализирует мимику по фото и определяет психофизическое состояние с точностью до ±10%. То есть, если уровень утомления по шкале от 0 до 100 равен 50, программа покажет от 40 до 60.

Оценка производится буквально за пару секунд. Особенно полезно приложение будет для IT-специалистов, офисных сотрудников, студентов, а также всем, кто имеет работу, связанную с когнитивной активностью и требующую внимания.

В данный момент разработан рабочий стереотип, далее планируется тестирование на отдельных пользователях и запуск местного приложения.