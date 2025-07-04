В мозге взрослого впервые нашли "заготовки" нервных клеток

Шведские биологи впервые проследили за тем, как формируются новые нейроны в центре памяти в мозге взрослых людей, что подтвердило возможность регенерации нервной ткани на протяжении всей жизни человека и помогло ученым раскрыть большие различия между разными индивидами. Об этом сообщила пресс-служба Каролинского института.

"Нам впервые удалось выявить те "заготовки" нервных клеток, которые участвуют в образовании новых нейронов в мозге взрослого человека. Это позволило нам подтвердить, что в гиппокампе постоянно формируются новые нервные клетки, а также дало массу новой информации о том, как работает наш мозг и как он меняется с течением жизни", - пояснил профессор КИ Йонас Фризен, чьи слова приводит пресс-служба института.

Исследователи уже более 10 лет изучают, способен ли мозг взрослого человека к регенерации и формированию новых нейронов. За последние 50 лет биологи накопили массу косвенных свидетельств в пользу того, что в некоторых отделах мозга, в том числе в гиппокампе, центре памяти человека, этот процесс протекает фактически непрерывно, но до настоящего времени биологам не удавалось проследить за ним напрямую.

Шведские молекулярные биологи смогли получить подобные данные в рамках серии экспериментов, которую исследователи провели на тканях мозга людей в возрасте от нескольких месяцев и до 78 лет, а также на нескольких здоровых лабораторных мышах с момента их рождения и до их естественной смерти. Исследователи извлекли из тканей гиппокампа людей и грызунов около 100 тыс. клеток и измерили активность генов в них двумя разными способами.

Как объясняют исследователи, взрослые нейроны и порождающие их INP-клетки значительным образом отличаются по "рисунку" активности генов, что позволяет отличать их друг от друга и отслеживать, как формируются новые нервы. Изучив эти различия в формирующихся и взрослых нервных клетках в мозге новорожденных детей и мышей, ученые разработали ИИ, позволяющий выявлять эти различия в клетках мозга взрослых.

Проведенные при помощи этого алгоритма расчеты помогли ученым выявить очаги формирования новых нейронов у 9 из 14 взрослых, чьи ткани мозга изучали нейрофизиологи, а также обнаружить в них свыше 300 INP-клеток. Число этих клеток было особенно высоким у двух доноров, чей возраст составлял 40 и 58 лет на момент смерти. Это еще раз говорит о сохранении мозгом способности к регенерации на протяжении фактически всей жизни человека, подытожили исследователи.