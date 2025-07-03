Как связано здоровье кишечника с риском развития гипертонии

В рамках нового исследования эксперты решили узнать больше о связи между кровяным давлением и здоровьем кишечника. Для этого они использовали данные Национального обследования здоровья и питания (NHANES). Результаты опубликованы были в BMJ Nutrition, Prevention, and Health.

© Ferra.ru

Для нового анализа учёные взяли данные шести периодов исследования с 2007 по 2020 год. Также они сосредоточились только на участниках, которым 20 лет и больше. В общей сложности в новую работу были включены 20 804 человека.

Оказалось, что у людей с высоким DI-GM (индексом диеты, отражающим определённые модели питания), вероятность развития гипертонии была на 13% меньше, чем у группы с низким DI-GM. При этом связь между высоким кровяным давлением и DI-GM была устойчивой и последовательной.

© Recipe photo: Jen Causey. EatingWell design

В целом учёные обнаружили, что люди, которые ели больше полезных для кишечника продуктов, были меньше склонны к развитию гипертонии. Это значит, что питание действительно играет роль в формировании здоровой микробиоты и поддержке здоровья сердца.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.