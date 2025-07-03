Выяснено, как изменилась смертность от сердечных приступов за последние 50 лет

Согласно результатам нового исследования, жители США стали гораздо реже умирать от сердечного приступа, но чаще - от хронических болезней сердца. Подробнее об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Американской кардиологической ассоциации.

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Команда учёных в рамках нового исследования проанализировала национальный набор данных, составленный из Центров по контролю и профилактике заболеваний Wide-Ranging Online Data for Epidemiologic Research. В него входили все случаи смерти, связанные с болезнями сердца, среди взрослых в возрасте 25 лет и старше за 1970-2022 годы.

Оказалось, что общий уровень смертности от сердечно-сосудистых заболеваний стал ниже на 66%. Так, смертность от ишемической болезни сердца снизилась с 91% до 53%, от сердечных приступов - на 89%.

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С другой стороны, эксперты обнаружили значительный рост случаев других сердечных заболеваний. К примеру, на 106% (13% всех случаев смерти от болезней сердца в 2022 году) выросла частота развития гипертонической болезни сердца, на 146% (12% всех смертей, связанных с сердцем, в 2022 году) - сердечной недостаточности, на 450% (4% всех смертей, связанных с сердцем, в 2022 году) - аритмии.

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