Ученые нашли способ улучшить пересадку костного мозга

В пресс-службе НМИЦ гематологии сообщили, что ученые центра провели эксперимент на животных и доказали, что возможно пересаживать не только кроветворную, но и стромальную ткань костного мозга. Это открытие может значительно улучшить результаты лечения злокачественных заболеваний крови.

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Сейчас при пересадке костного мозга чаще используют не сам орган, а стволовые клетки, выделенные из крови донора. Однако такая процедура затрагивает только кроветворную ткань, а не весь комплекс костного мозга. Исследователи отмечают, что при раке крови строма — структурная основа костного мозга — может быть повреждена химиотерапией и взаимодействием с опухолевыми клетками.

В ходе эксперимента на мышах ученым удалось продемонстрировать возможность пересадки именно стромальной ткани. Это может позволить не только лучше приживать донорскому трансплантату, но и снизить риск рецидивов заболевания.