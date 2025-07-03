В Британии разрабатывают искусственную ДНК человека

Главная цель исследователей — разработать искусственные клеточные структуры, обладающие повышенной сопротивляемостью к болезням. Полученные клетки могут использоваться для регенерации поврежденных органов и улучшения иммунитета человека, открывая новые возможности в лечении заболеваний.

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Проект предполагает несколько этапов. На первом этапе ученые попытаются синтезировать отдельные элементы человеческой ДНК в лабораторных условиях. Далее фрагменты будут соединяться в единую структуру, формируя искусственную хромосому.

Несмотря на огромный потенциал, инициатива вызвала тревогу среди экспертов. Некоторые специалисты высказывают опасения, что созданные технологии могут быть использованы для создания генетически модифицированных детей, разработки биологического оружия или появления мутантов с искусственным геномом. Ранее ученые отправляются в экспедицию, чтобы спасти байкальских северных оленей.