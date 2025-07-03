Разработан материал для медицинских повязок нового поколения

В современной медицине востребованы повязки и патчи, которые не только защищают повреждённые ткани от инфекций, но и активно участвуют в процессе заживления: доставляют лекарственные вещества и при этом не нарушают работу здоровых клеток. Материалы должны сочетать в себе разные свойства: биосовместимость, устойчивость к влаге, прочность и пористость.

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Новое решение представили исследователи НИТУ МИСИС, Сколтеха и Института физической химии и электрохимии имени А. Н. Фрумкина РАН. Они использовали технологию электроспиннинга: раствор поливинилового спирта с оксидом алюминия распыляется через тончайшую иглу. Под действием высокого напряжения жидкость «выстреливает» в виде струи, высыхает в воздухе и оседает в виде ультратонких нитей, наслаивающихся друг на друга.

«Ключевая задача — получение как можно более тонких волокон, поскольку чем тоньше нить, тем выше общая площадь поверхности материала, что особенно важно для адсорбции, высвобождения лекарств и взаимодействия с тканями. Мы создали модель, позволяющую точно предсказывать толщину волокон. Это критически важно для воспроизводимости и дальнейшего масштабирования технологии», –рассказал сотрудник лаборатории ускоренных частиц НИТУ МИСИС Мохамад Ибрагим.

Учёные точно подобрали параметры процесса – напряжение, расстояние между иглой и приёмником, концентрацию оксида алюминия – и снизили средний диаметр волокон до 178 нанометров. Так как чистый поливиниловый спирт легко растворяется в воде и плохо держит форму, специалисты добавили к наночастицам оксида алюминия сшивающий агент, после чего материал сохранял структуру даже после замачивания.

«Полученный композит обладает свойствами, которые ранее было сложно объединить в одном материале: водостойкость, биосовместимость, высокая площадь поверхности и механическая стабильность. Используя разные составы, можно создавать материал для множества применений. Это открывает путь к изготовлению медицинских повязок нового поколения – с возможностью доставки лекарств, обеззараживания и остановки кровотечения», – отметил к.ф-м.н. Алексей Салимон, заведующий кафедрой физической химии НИТУ МИСИС.

Биотесты подтвердили, что композит с оксидом алюминия безопасен для клеток соединительной ткани человека. Разработка перспективна не только для создания перевязочных материалов. В сотрудничестве с Институтом биомедицинской инженерии НИТУ МИСИС сотрудники кафедры физической химии планируют создавать также матриксы для регенерации кожи.