В РФ разработали прибор для неинвазивного измерения температуры внутри тела

Новый прибор предназначен для экспресс-диагностики температуры в глубоко расположенных тканях и органах основан на регистрации теплового акустического излучения. Его разработали на кафедре медицинской и биологической физики и кафедре патофизиологии Сеченовского Университета совместно со специалистами Института прикладной физики РАН.

Первые исследования аппарата проводили у пациентов с патологиями верхних дыхательных путей, онкологическими и ревматическими заболеваниями. Результаты показали, что новый прибор позволяет надежно контролировать изменение температуры внутри тела на глубине до 8 сантиметров. В перспективе его будут использовать для диагностики и оценки эффективности лечения различных заболеваний.

Знать температуру в глубине человеческого тела иногда просто необходимо: это помогает диагностировать некоторые патологические состояния, а также служит контролем при лечебной гипертермии и термоабляции в терапии рака. Поэтому возможность измерить температуру точно, безболезненно и не проникая инструментом внутр (то есть неинвазивно) - очень важна.

Сейчас для этого используют МРТ и радиотермометрию. Однако у этих методов есть существенные ограничения.

"Использовать аппараты МРТ для контроля температуры в глубоких тканях очень дорого, к тому же этот метод нельзя применять у пациентов с вживленными в тело металлическими имплантатами. А радиотермографы позволяют измерить температуру на глубине не более 2-3 сантиметров, - рассказала доцент кафедры патофизиологии Сеченовского Университета, один из руководителей группы разработчиков прибора Инга Попова. - Наш прибор способен "заглянуть" на глубину до 8 сантиметров. Кроме того, у него нет ограничений при использовании у детей и беременных. В перспективе также возможно его применять при регулярных осмотрах и диспансеризации, оказании специализированной медицинской помощи".

С помощью нового портативного прибора можно просканировать исследуемую область пациента всего за 10-30 секунд. Он не требует специальных помещений, дополнительного обучения персонала и тонкой настройки. Пилотные эксперименты, проведенные исследователями на нескольких университетских кафедрах показали, что новый аппарат можно успешно применять с разными целями - для выявления патологии и оценки эффективности лечения у пациентов с заболеваниями верхних дыхательных путей, патологиями суставов, в реабилитационной и спортивной медицине, а также при лечении онкобольных.

"Исследования показали, что наш прибор точно измеряет глубинную температуру в тканях и может использоваться для более эффективной диагностики острых и хронических воспалительных процессов верхних дыхательных путей и заболеваний суставов. Он позволяет выявлять скрытые процессы, сопровождающиеся локальным повышением температуры. С помощью обычного измерения температуры поверхности тела их не увидишь", - объяснила специалист.

Эксперименты, проведенные на модельных объектах на кафедре факультетской хирургии, подтвердили, что акустотермометрия позволяет измерять глубинную температуру тела и при термоабляции. Эту процедуру применяют при лечении онкобольных - для нагрева и разрушения опухолей, расположенных в глубине тела. При этой процедуре необходим контроль температуры в зоне воздействия - чтобы уничтожить опухолевые клетки и не повредить при этом окружающие здоровые ткани.

Сейчас ученые готовятся провести совместные исследования прибора с НМИЦ пульмонологии Первого МГМУ. Участниками эксперимента будут пациенты с пневмонией. Воспаление легких определяют с помощью рентгенографии. После лечения нередко возникает необходимость провести повторное исследование, чтобы оценить его эффективность.

"Однако лучше избежать повторного облучения и воспользоваться более безопасными методами, например, акустотермометрией, - пояснила Инга Попова. - Цель нашего исследования - с помощью прибора определить область избыточного нагрева тканей и оценить корреляцию результатов рентгеновского исследования и термометрии".

В дальнейшем команда разработчиков планирует провести все необходимые испытания для получения регистрационного удостоверения и внедрения программно-аппаратного комплекса в клиническую практику.