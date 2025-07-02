Искусственный интеллект научился предсказывать внезапную смерть

Ученые из Университета Джонса Хопкинса разработали искусственный интеллект, который с точностью до 89% прогнозирует риск внезапной сердечной смерти у пациентов с гипертрофической кардиомиопатией — наследственным заболеванием сердца, которое является одной из основных причин гибели молодых людей и спортсменов. Работа опубликована в журнале Nature Cardiovascular Research (NCR).

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Существующие клинические рекомендации определяют пациентов с риском фатальных аритмий лишь в 50% случаев, тогда как новая модель MAARS использует глубокое обучение для анализа МРТ сердца и медицинских данных, чтобы «увидеть» скрытые рубцы в тканях сердца, повышающие риск летального исхода.

«Сейчас многие пациенты умирают, потому что их вовремя не защитили, а другие всю жизнь носят ненужные дефибрилляторы, которые им не приносят пользы», — пояснила руководитель проекта Наталия Траянова.

Модель не только определяет степень риска, но и объясняет причины, позволяя врачам подобрать индивидуальный план лечения. В будущем разработку планируют адаптировать для других сердечно-сосудистых заболеваний.