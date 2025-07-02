Найден способ защитить организм от рака простаты

Международная команда ученых обнаружила, что определенный тип иммунных клеток помогает раку простаты расти, и выяснила, что блокировка этих клеток может усилить защиту организма. Работа опубликована в журнале Molecular Cancer Research (MCR).

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Исследование было сосредоточено на макрофагах — клетках иммунной системы, которые обычно очищают организм от мертвых клеток и борются с инфекциями. Однако при раке простаты некоторые из них перенастраиваются опухолью и начинают подавлять иммунный ответ, способствуя росту и метастазированию рака.

Группа ученых под руководством доцента Шэнлина Мэя изучала макрофаги, связанные с опухолью, особенно в костной ткани — месте, где рак простаты особенно опасен. Среди четырех типов макрофагов выделилась популяция, маркированная белками SPP1 и TREM2, которые скапливались внутри опухолевых участков и были связаны с ростом сосудов, ослаблением иммунного ответа и распространением болезни.

С помощью пространственного анализа — техники, позволяющей определить расположение клеток внутри опухоли — ученые заметили, что «боевые» макрофаги обычно остаются вне границ опухоли, а клетки с SPP1 и TREM2 находятся глубоко внутри, в контакте с раковыми клетками. Эксперименты на мышах показали, что блокировка белка SPP1 антителами повышает эффективность иммунотерапии, замедляя рост опухоли.