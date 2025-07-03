В СПбГУ научились точнее определять содержание антибиотиков в организме

Ученые Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) разработали новый метод определения содержания антибиотиков в организме. Технология позволит врачам осуществлять персонализированный подбор дозировки препаратов, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Ученые Санкт-Петербургского государственного университета предложили новый способ вычисления количества антибиотиков, содержащихся в теле человека. Это позволит точнее назначать дозировки лекарственных препаратов и повысит эффективность лечения заболеваний, в том числе тяжелых, при которых необходим постоянный прием лекарств", - говорится в сообщении.

Все антибиотики имеют дозировку, меньше которой они неэффективны, а также показатель, выше которого они токсичны. Для правильной терапии необходимо понимать, какая доза будет достаточной. Решить это может терапевтический лекарственный мониторинг, с помощью которого можно определить содержание лекарств в биологических жидкостях человека и учесть индивидуальные особенности организма, что особенно актуально для детей и пожилых людей, чей метаболизм отличается.

По данным пресс-службы, химики СПбГУ разработали способ определения фторхинолонов в биологических жидкостях. Они выбрали в качестве объекта исследования офлоксацин и моксифлоксацин - антибактериальные препараты широкого спектра действия, которые назначают для лечения инфекций дыхательных и мочевыводящих путей, кишечных и офтальмологических заболеваний, туберкулеза и многих других болезней.

Ученые работали с супрамолекулярными растворителями, которые получают из поверхностно-активных веществ. Такие вещества используются в быту - например, в составе мыла или моющих средств. В данном исследовании химики выбрали амфифильную молекулу на основе ди-2-этилгексилфосфорной кислоты. Это соединение ранее почти не изучалось, что делает его особенно перспективным для научной работы. Растворители применяли для выделения антибиотиков из образцов мочи, полученных от здоровых добровольцев в возрасте от 20 до 35 лет.

"Мы выбрали для анализа мочу, поскольку это неинвазивный метод исследования. Из разбавленной пробы мочи концентрировали фторхинолоны с помощью наших растворителей. Нам удалось добиться высокого концентрирования: из трех миллилитров пробы антибиотики выделялись в 60 микролитров растворителя", - привели в пресс-службе слова старшего преподавателя кафедры аналитической химии СПбГУ Алексея Почивалова.

Перспективы метода

Предложенный метод можно легко адаптировать для медицинских лабораторий, что открывает возможности для персонализированного подбора дозировки лекарств. В перспективе эту технологию можно применять и для других задач - например, для мониторинга уровня антибиотиков в крови или анализа широкого спектра лекарственных веществ.